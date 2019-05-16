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الخميس، 16 مايو 2019 08:31 م
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نقابة المرشدين السياحيين تقرر إنشاء مجلس استشارى للغات النادرة

الخميس، 16 مايو 2019 08:07 م
نقابة المرشدين السياحيين تقرر إنشاء مجلس استشارى للغات النادرة حسن النحلة النقيب العام للمرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس
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قال حسن النحلة النقيب العام للمرشدين السياحيين، إن النقابة تعمل خلال الفترة الحالية على توفير دورات تدريبية عملية، ومحاضرات تثقيفية وكورسات للغات النادرة، لأعضاء النقابة بحسب متطلبات السوق، وبحسب رأى خبراء كل لغة من المجلس الاستشارى لكل لغة، الجارى دراسة إنشائه.

وأوضح النحلة، فى تصريحات لليوم السابع، أن المجلس يدرس إنشاء مجلس استشارى للمرشدين، يضم خبرات وكفاءات المرشدين السياحيين، ليعاون مجلس النقابة فى كافة مهامه خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن المجلس وافق على دراسة إنشاء مجلس استشارى لكل لغة من اللغات، ليصبح حلقة الوصل الدائمة بين النقابة وجميع المرشدين السياحيين بكل لغة.

 

 

 


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