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موقع إليكترونى لتعريف الحجاج بخريطة العيادات فى مكة والمدينة

الخميس، 16 مايو 2019 02:03 م
موقع إليكترونى لتعريف الحجاج بخريطة العيادات فى مكة والمدينة حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور محمد ضاحى رئيس بعثة الحج الطبية، أنه تم عمل برنامج إليكترونى لتسجيل المتقدمين لبعثة الحج الطبية مع قبول الملفات الورقية للمتقدمين لفحصها والتأكد من مطابقتها للشروط.
 
وقال محمد ضاحى رئيس بعثة الحج الطبية، إنه جار تطوير كافة الخدمات الطبية المقدمة للحجاج وكذلك عمليات التسجيل الطبى لهم خلال الكشف والعلاج فى المملكة السعودية، مضيفا أنه تم عمل موقع إليكترونى لتمكين الحجاج من الدخول على الموقع والتعرف على خريطة العيادات وأماكن الحصول على الخدمة.
 
وأضاف ضاحى أنه تم توفير خدمة الوتساب للتواصل مع الحجاج لتمكينهم من الحصول على الخدمة الطبية فى السعودية أثناء أداء المناسك وحتى عودة آخر حاج ، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة دائمة لتطوير أداء البعثة الطبية بشكل مستمر، مضيفا أن الموقع الإليكترونى ستكون مهمته أيضا إرسال الرسائل للحجاج للتوعية الصحية، لافتا إلى أن عدد المتقدمين للبعثة 21 ألفا و771 متقدما، وسيتم اختيار 200  عضو للبعثة.
 
ووقع الاختيار الأولى على كل من زينب حسن أحمد محمود وفوزية محمد إبراهيم ونوال أمين عبد الله وصبيحة مصطفى حسن سيد ومسعود حامد أحمد وعصام عبد السميع محمد وجميل السيد حسن وناجح امين عبد المجيد  وجميعهم من العمال والخدمات المعاونة.

 


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