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الخميس، 16 مايو 2019 09:59 م
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مقتل 9 متشددين من تنظيم داعش فى مداهمة بجنوب غرب باكستان

الخميس، 16 مايو 2019 08:39 م
مقتل 9 متشددين من تنظيم داعش فى مداهمة بجنوب غرب باكستان داعش
رويترز
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قال مسؤولون إن قوات الأمن الباكستانية قتلت تسعة من متشددى تنظيم داعش خلال مداهمة استمرت ساعات قرب كويتا في جنوب غرب البلاد المضطرب الذي شهد هجمات متكررة شنها متشددون هذا الشهر.

وأصيب أربعة جنود في العملية التي بدأت في وقت مبكر اليوم الخميس في منطقة جبلية تحمل اسم كابو كو مهران في ضاحية ماستونج على بعد 47 كيلومترا من مدينة كويتا.

وقال وسيم بايج وهو متحدث باسم مستشفى كويتا المدني لرويترز "استقبل المستشفى تسع جثث (من متشددي  داعش) من ماستونج".

وتحركت قوات الأمن بعد التصاعد الحاد في وتيرة هجمات المتشددين في باكستان خلال رمضان. وقتل خمسة من أفراد الشرطة في أحدث هجوم مساء يوم الاثنين في كويتا والذي أعلن تنظيم  داعش المسؤولية عنه.

وقال مسؤول كبير من إدارة مكافحة الإرهاب في شرطة بلوخستان لرويترز، طالبا عدم نشر اسمه لأسباب أمنية "تحركنا بناء على تقارير استخباراتية عن وجود مخبأ لداعش".

وأضاف "اكتشفنا مخبأ كبيرا للأسلحة والذخيرة وبينها قاذفات صواريخ وعددا من السترات الناسفة خلال المداهمة".

 

 

 


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