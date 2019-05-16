مقتل 8 من قوة الاتحاد الأفريقى فى الصومال إثر هجوم إرهابى لحركة الشباب

كتبت - هناء أبو العز

قُتل 8 جنود من قوة الاتحاد الأفريقى في الصومال، اليوم الخميس، فى هجوم على قافلة عسكرية تابعة للبعثة فى منطقة عربسكا القريبة من العاصمة، على الطريق بين مقديشو ومدينة أفجوى، وتبنته حركة الشباب الإرهابية.

وقال مصدر أمنى فى تصريحات صحفية، إن "المنطقة تشهد معارك بين حركة الشباب الإرهابية من جهة، والقوات الأفريقية والصومالية من جهة أخرى، لاسترداد بعض المدن والمناطق التى استولت عليها الحركة. وقد صعّدت حركة الشباب من هجماتها على القوات الحكومية والأفريقية فى تلك المناطق منذ بداية الشهر".

ومن جهة أخرى، أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى فى جلسته 848، تجديد ولاية بعثة الاتحاد فى الصومال حتى 27 مايو 2020. وأشاد تقرير صادر عن اللجنة المشتركة للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة، بالإنجازات التى حققتها البعثة فى خطة الانتقال وإتمام الانسحاب من الصومال، المقررة فى 2021.

وكشف تقرير اللجنة عن تمكّن قوة "أميصوم" من تحرير بلدات عدّة فى إقليم شبيلى السفلى، وبلدات أخرى فى إقليم جوبا جنوبى الصومال. وكشف فرانسيسكو ماديرا، رئيس بعثة الاتحاد الأفريقى بالصومال، فى تصريحات صحفية، أن "قوة الاتحاد الأفريقى والقوات الحكومية حققت إنجازات كبيرة فى الحرب على حركة الشباب الإرهابية" لافتا إلى تمكّن القوة من تحرير بلدتى سبيد وبريرى فى إقليم شبيلى السفلى.