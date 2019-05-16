معاينة المعمل الجنائى تكشف آثار دماء متناثرة فى مقتل خفير أسفل كوبرى الدقى

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت معاينة خبراء المعمل الجنائى فى حادث مقتل خفير أسفل كوبرى الدقى، وجود أثار دماء للمجنى عليه بالكرفان الذى يقيم به، بالإضافة إلى أثار دماء متناثرة بالأرض، داخل السياج الحديدى الذى يحتوى على مواد الإنشاء الخاصة بصيانة الكوبرى، والتى كان يتولى الضحية حراستها.

كما تبين من خلال معاينة الرائد أحمد عبد العزيز، ومحمد حسن خبيرى الأدلة الجنائية، وجود آثار دماء للمجنى عليه بكرسى داخل السياج الحديدى، بالإضافة إلى البوابة الخاصة بمدخل السياج الحديدى.

وتحفظ خبراء الأدلة الجنائية على عينات من دماء الضحية، تمهيدا لفحصها، وتقديم تقرير للنيابة العامة التى تباشر التحقيق.

تلقى قسم شرطة الدقى بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص أسفل كوبرى الدقى، فانتقل المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث الدقى والرائد حسام العباسى إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة "كمال.س" خفير تابع لشركة مقاولات، معين لتأمين مواد الإنشاء الخاصة بصيانة كوبرى الدقى مصابا بعدة طعنات مفارقا الحياة.

ويكثف رجال المباحث بإشراف العقيد عمرو البرعى مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد، وكيل فرقة المباحث، إجراء التحريات لضبط مرتكب الجريمة، حيث أشارت التحريات الأولية إلى أن شخصين يستقلان عربة كارو وراء ارتكاب الجريمة، حيث حاولا سرقة متعلقات الشركة، وعندما تصدى لهما المجنى عليه، طعنه أحدهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.