مطران شبرا الخيمة: لجان البر بالكنيسة تنفق على أسرة قاتل القس مقار

كتبت سارة علام

أكد الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، أن لجان البر التابعة بالإيبراشية سوف تتولى الإنفاق على أسرة كمال شحاتة عامل كنيسة القديس مارمرقس الذى قتل القمص مقار سعد كاهن الكنيسة ذاتها منذ أيام.

وأوضح المطران فى تصريحات صحفية فور عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، أن اهتمامه بأسرة عامل الكنيسة ينبع من دوره كأب وراعٍ لكل أولاده، فلا ذنب لأسرة المتهم فى هذا الحادث المؤسف.

وأشار مطران شبرا الخيمة إلى أن التعامل المالى مع تلك الأسرة سوف يخضع لنظام ثابت للمساعدات الشهرية من خلال لجان البر بالمطرانية، والتى تتضمن: لجنة العرائس وأخرى لطلبة المدارس والجامعات وثالثة للمعيشة ورابعة للاحتياجات الخاصة.

فيما طالبت مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها جميع المتابعين عدم الالتفات إلى ما ينشر بخصوص الحادث على صفحات التواصل الاجتماعى على أن تتولى المطرانية نشر بيانات أولا بأول

كان الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة قد قطع رحلته العلاجية للولايات المتحدة الأمريكية فور وقوع حادث مقتل القمص مقار سعد كاهن كنيسة مارمرقس بالوحدة العربية وذلك بعد مشادة كلامية وقعت بينه وبين كمال شحاتة فراش الكنيسة.