video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصر للطيران تتسلم طائرة الأحلام الجديدة الثالثة الشهر المقبل

الخميس، 16 مايو 2019 12:52 م
مصر للطيران تتسلم طائرة الأحلام الجديدة الثالثة الشهر المقبل طائرة الأحلام
كتبت - رحاب نبيل
إضافة تعليق

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إنه من المقرر أن تتسلم الشركة، طائرة الأحلام الثالثة من طراز (Boeing Dreamliner 787-9)، الشهر المقبل ضمن صفقة 6 طائرات جديدة من نفس الطراز.

ومن المقرر أن تشغل الشركة، تلك الطرازات من الطائرات على خطوط خط "شنغهاي بالصين وطوكيو ورحلات نيويورك وبانكوك".

وتتميز هذه الطرازات بقدرتها على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كلم دون توقف، وتعد الطائرة الأفضل في توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع إلى 99% على مستوى العالم، وتم تطويرها لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.

وتسلمت مصر للطيران الطائرة الأولى من نفس الطراز نهاية مارس الماضي، بينما تسلمت الطائرة الثانية الشهر الماضي ، ولا تزال الشركة تواصل سعيها  لدعم أسطولها الجوي الذي سيشهد بنهـاية عـام 2020 ضـم "33" طـائرة جـديدة: (6) طـائرات بوينج دريمـلاينر B787-9، و12 طائرة من طراز إيرباص A220-300، و15 طائرة من طراز إيرباص A320neo.

ويتسع هذا الطراز لعدد ٣٠٩ مقاعد، منقسمة إلى ٣٠ مقعدًا من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال و ٢٧٩ مقعدًا بالدرجة السياحية مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعدة الفاخرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. "اليوم السابع" يرصد مميزات طائرة "الأحلام" من الداخل.. 309 مقاعد مزودة بوسائل الرفاهية للراكب وتوفر الوقود...وزير الطيران الأسبق: "الدريم لاينر" تمتلك تكنولوجيا تستخدم خلال العشر سنوات القادمة

مصر للطيران تتسلم طائرة الأحلام الثانية من طراز B787-9 Dreamline

طائرة الأحلام الثانية لمصر للطيران تصل مطار القاهرة قادمة من "سياتل"

طائرة الأحلام الثانية البوينج B787-9 دريملاينرتنضم لأسطول الناقل الوطنى مصر للطيران الخميس المقبل

مصر للطيران

طائرة الأحلام

بوينج

مطار القاهرة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة