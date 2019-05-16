مصر للطيران تتسلم طائرة الأحلام الجديدة الثالثة الشهر المقبل

كتبت - رحاب نبيل

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إنه من المقرر أن تتسلم الشركة، طائرة الأحلام الثالثة من طراز (Boeing Dreamliner 787-9)، الشهر المقبل ضمن صفقة 6 طائرات جديدة من نفس الطراز.

ومن المقرر أن تشغل الشركة، تلك الطرازات من الطائرات على خطوط خط "شنغهاي بالصين وطوكيو ورحلات نيويورك وبانكوك".

وتتميز هذه الطرازات بقدرتها على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كلم دون توقف، وتعد الطائرة الأفضل في توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع إلى 99% على مستوى العالم، وتم تطويرها لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.

وتسلمت مصر للطيران الطائرة الأولى من نفس الطراز نهاية مارس الماضي، بينما تسلمت الطائرة الثانية الشهر الماضي ، ولا تزال الشركة تواصل سعيها لدعم أسطولها الجوي الذي سيشهد بنهـاية عـام 2020 ضـم "33" طـائرة جـديدة: (6) طـائرات بوينج دريمـلاينر B787-9، و12 طائرة من طراز إيرباص A220-300، و15 طائرة من طراز إيرباص A320neo.

ويتسع هذا الطراز لعدد ٣٠٩ مقاعد، منقسمة إلى ٣٠ مقعدًا من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال و ٢٧٩ مقعدًا بالدرجة السياحية مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعدة الفاخرة.