مصرع شخصين فى تصادم "لودر" بسيارتين بالعاشر من رمضان

الشرقية – فتحية الديب

لقيَّ شخصين، مصرعهما، اليوم الخميس؛ إثر وقوع حادث تصادم بين "لودر" وسيارتين ملاكى أمام حى "الأندلس" بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء إيهاب لمعى، حكمدار الجنوب بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير الأمن لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين "لودر" وسيارتين ملاكى أمام حى "الأندلس" بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر، ما أسفر عن مصرع شخصين.

وتبين وقوع الحادث إثر انفجار أحد الإطارات الخاصة باللودر، فيما جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى "التأمين الصحي" بالمدينة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.