video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع شخصين فى تصادم "لودر" بسيارتين بالعاشر من رمضان

الخميس، 16 مايو 2019 03:25 م
مصرع شخصين فى تصادم "لودر" بسيارتين بالعاشر من رمضان حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
إضافة تعليق
لقيَّ شخصين، مصرعهما، اليوم الخميس؛ إثر وقوع حادث تصادم بين "لودر" وسيارتين ملاكى أمام حى "الأندلس" بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.
 
تلقى اللواء إيهاب لمعى، حكمدار الجنوب بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير الأمن لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين "لودر" وسيارتين ملاكى أمام حى "الأندلس" بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر، ما أسفر عن مصرع شخصين.
 
وتبين وقوع الحادث إثر انفجار أحد الإطارات الخاصة باللودر، فيما جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى "التأمين الصحي" بالمدينة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع موظف بحادث تصادم قطار بقليوب

إصابة 4 فى حادث تصادم 3 سيارات نقل بالطريق الزراعى ببنها

إصابة 3 أمناء شرطة فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

النيابة تصرح بدفن شخص لقى مصرعه فى حادث تصادم أتوبيس رحلات

اخبار الشرقية

العاشر من رمضان

حي الأندلس

حادث تصادم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة