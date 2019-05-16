مصرع ربة منزل وضعت يدها الملوثة بحبوب منع تسوس القمح فى فمها بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

سقطت ضحية جديدة لحبوب منع تسوس القمح المنتشرة بمحافظة الفيوم حيث فقدت سيدة حياتها إثر وضع يدها في فمها بالخطأ عقب إستخدامها حبوب منع تسوس القمح السامة لحفظ القمح التى تقوم بتخزينه بمنزلها وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوصول سيدة مصابة بحالة إعياء شديدة لمستشفى الفيوم العام إثر إصابتها بحالة تسمم وبالإنتقال والفحص تبين أن السيدة تدعى نسمة م ع 33 سنة ربة منزل من قرية هوارة المقطع وبسؤال والديها وزوجها أكدوا أنها أثناء قيامها بوضع حبوب منع تسوس القمح بأجولة القمح لمكافحة تسوسة وتخزينة بالمنزل ووضعت يدها فى فمها دون غسلها عن طريق الخطأ مما أدى لإصابتها بحالة إعياد شديدة وتم نقلها لمعهد السموم بالقاهرة وتوفيت فور وصولها ولم يتهم أحد أو يشتبهوا فى الوفاة جنائيا.

وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفية تبين أن سبب الوفاة التوقف المفاجئ لعضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر المحضر رقم 2783 لسنة 2019 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.