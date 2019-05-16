video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 01:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع ربة منزل وإصابة 5 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية

الخميس، 16 مايو 2019 11:45 م
مصرع ربة منزل وإصابة 5 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق
لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها وأبنائها الأربعة بإصابات خطيرة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب سيارتهم الملاكى التى يستقلونها بالقرب من كوبرى السلام على طريق القنطرة الإسماعيلية دائرة مركز القنطرة غرب. 
 
تلقى اللواء عاطف مهران مدير امن الإسماعيلية إخطارا من العميد ابراهيم صدقى مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكى الإسماعيلية بالقرب من كوبرى السلام دائرة المركز.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع " هند. ف. ي"37 عام وإصابة زوجها "محمد.م.ر"38 عام وأبنائهم "سجا، ضحى"توأم عام ونصف و"محسن" 4أعوام و"فاطمة" 6 أعوام جميعهم من أسرة واحدة مقيمين مدينة المستقبل دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية. 
 
على الفور تم نقل المتوفاة والمصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج اللازم، تحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق. 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 2 وإصابة ثالث فى مشاجرة بساقلتة سوهاج

مصرع ربة منزل وضعت يدها الملوثة بحبوب منع تسوس القمح فى فمها بالفيوم

مصرع طفلة غرقا بمنطقة كفر حجازى بالغربية

مصرع شخصين فى تصادم "لودر" بسيارتين بالعاشر من رمضان

الاسماعيلية

حادث انقلاب سيارة

مصرع واصابة أسرة كاملة

مستشفى الاسماعيلية العام

حوادث الطرق

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة