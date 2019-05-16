مصرع ربة منزل وإصابة 5 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها وأبنائها الأربعة بإصابات خطيرة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب سيارتهم الملاكى التى يستقلونها بالقرب من كوبرى السلام على طريق القنطرة الإسماعيلية دائرة مركز القنطرة غرب.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير امن الإسماعيلية إخطارا من العميد ابراهيم صدقى مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكى الإسماعيلية بالقرب من كوبرى السلام دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع " هند. ف. ي"37 عام وإصابة زوجها "محمد.م.ر"38 عام وأبنائهم "سجا، ضحى"توأم عام ونصف و"محسن" 4أعوام و"فاطمة" 6 أعوام جميعهم من أسرة واحدة مقيمين مدينة المستقبل دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية.

على الفور تم نقل المتوفاة والمصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج اللازم، تحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.