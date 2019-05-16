مسلح بمليشيات طرابلس يقتل مواطن ليبى أمام زوجته وأطفاله غرب العاصمة

كتب أحمد جمعة

أقدم مسلح ينتمى لمليشيات مسلحة تدعم حكومة السراج فى طرابلس على قتل مواطن ليبى بدم بارد فى منطقة السراج غرب العاصمة طرابلس.

وقالت صحيفة المرصد أن العنصر التابع لمليشيات طرابلس المسلح صدم سيارة مواطن ليبى يدعى وليد جمعة قيلو وهو يقود سيارته رفقة أسرته، وعندها طلب الضحية العنصر المسلح التوقف عن ذلك لأن الطريق مزدحما فبادر الأخير بإطلاق النار عليه.

وأكدت الصحيفة أن المسلح ترجّل من سيارته نحو الضحية وصرخ في وجهه بأنه من "ثوار بركان الغضب" وبأنهم يقدمون التضحيات الأمر الذي يستوجب تقديره وفتح الطريق أمامه وعندما ناقشه المواطن الليبى باغته المسلح برصاصة فأرداه قتيلاً أمام أطفاله وزوجته والمارة.

وعبّر سكان طرابلس عن غضبهم من الواقعة المروعة التى حدثت أمامهم بينما كانت الزوجة تصرخ ولاذ القاتل بالفرار وقاموا بإغلاق الطريق وإضرام النار فى الإطارات قبل وبعد صلاة المغرب إحتجاجاً على هذه الجريمة محملين حكومة الوفاق وداخليتها المسؤولية الكاملة عن ما حدث.