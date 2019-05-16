مزارع يقتل "تاجر غلال" ويسرق 24 ألف جنيه فى أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض العثور على جثة تاجر غلال، ملقاة داخل بئر صرف زراعى بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط.

كان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضه مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أسيوط، من "مزارع"، مقيم قرية درنكة بدائرة المركز بغياب نجله 32 عاما، "تاجر غلال" عن مسكنهما والذى تبلغ للمركز بالعثور فى وقت لاحق على جثة المتغيب ملقاة داخل بئر صرف زراعى بذات الناحية.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأسيوط، لكشف ملابسات واقعة العثورعلى جثة تاجر بأسيوط، وتبين أن مزارعا وراء ارتكاب الواقعة بقصد سرقة 24 ألف جنيه، وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة " مزارع 34 عاما، مقيم بذات الناحية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة وقرر أنه قام باستدارج المجني عليه إلى حظيرة ماشية خاصة به بزعم بيع غلال له بسعر مخفض ثم توجه به للزراعات المجاورة وتعدى عليه بالضرب بعصا حتى تأكد من فقده الوعي، ثم قام بإلقائه ببئر الصرف الزراعي "محل العثور" واستولى منه على مبلغ 24 ألف جنيه وهاتف محمول وأضاف أنه حال قيامه بسحب الجثة انتزع عنه جلبابه حيث تخلص منه بالحرق "تم العثور على آثار الحريق" وأرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.