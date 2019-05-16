مرافق مريض يعتدى على طبيب بمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

تعرض طبيب بمستشفى التأمين الصحى بمحافظة بنى سويف، اليوم الخميس، للاعتداء من قبل أحد المرافقين لمريض داخل المستشفى.

وتابع الدكتور سيف الدين عبد الشكور مدير عام فرع بنى سويف، حالة الطبيب الذى أصيب نتيجة اعتداء أحد المرافقين لمريض، وحجزه بالمستشفى بقسم الجراحة ومتابعة حالته الصحية أولا بأول بصفة يومية والاطمئنان على حالته الصحية.

وأكد مدير عام الفرع فى بيان له، أنه لن يتهاون فى حق الطبيب نتيجة الاعتداء عليه أثناء تأدية عمله وسيتم محاسبة المعتدى عن طريق الجهات القضائية وسينال جزاءه ليكون عبرة.

وأضاف مدير الفرع، أنه تواصل مع كافة الجهات الأمنية فور وقوع الواقعة وحضورهم لمقر المستشفى لمتابعة الموقف، مشيراً إلى الحفاظ على كرامة وحقوق العاملين وكذلك حقوق المرضى.