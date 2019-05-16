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مخرج سينمائى يدعو ماكرون لمشاهدة فيلمه عن عنف الشرطة الفرنسية

الخميس، 16 مايو 2019 03:17 م
مخرج سينمائى يدعو ماكرون لمشاهدة فيلمه عن عنف الشرطة الفرنسية ماكرون
رويترز
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حث المخرج السينمائى لادج لى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الخميس على مشاهدة فيلمه عن دورية شرطة فوضوية الذى ينافس على الجائزة الكبرى فى مهرجان كان السينمائي، ليفهم طبيعة احتجاجات "السترات السفراء" فى فرنسا.

 

ويحكى فيلم "البؤساء" (لو ميزرابل)، الذى تدور أحداثه فى إحدى ضواحى باريس، قصة ثلاثة من أفراد الشرطة يسعون لتغطية آثارهم والحفاظ على الهدوء بعد أن خرج اعتقالهم لمراهقة محلية عن السيطرة وسجلته طائرة مسيرة عابرة.

 

والفيلم الأول للى الذى اختير للمشاركة فى المسابقة الرسمية على الجائزة الكبرى السعفة الذهبية، يأتى بعد ستة أشهر من بدء موجة احتجاجات، شابها العنف فى بعض الأحيان، فى الشوارع الفرنسية على ارتفاع تكاليف المعيشة وما يعتقد المتظاهرون أنه عدم مبالاة من الطبقة الحاكمة.

 

وقال لى خلال مؤتمر صحفى بعد العرض الأول للفيلم أمس الأربعاء "اليوم فى ظل احتجاجات السترات الصفراء تشعر وكأن الناس يكتشفون كل هذا العنف من الشرطة".

 

وأضاف "نشهد (احتجاجات) السترات الصفراء منذ أكثر من 20 عاما... نود من السيد ماكرون أن يشاهد هذا الفيلم" مشيرا إلى أن لم يتغير شيء يذكر فى الضواحى منذ أعمال شغب فى 2005.


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