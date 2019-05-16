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الخميس، 16 مايو 2019 11:36 م
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مخالفات تعرضك للحبس.. استخدام التليفون المحمول يدويًا أثناء القيادة

الخميس، 16 مايو 2019 11:00 م
مخالفات تعرضك للحبس.. استخدام التليفون المحمول يدويًا أثناء القيادة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها:

 

- استخدام التليفون المحمول يدويًا فى أثناء القيادة

تندرج تلك المخالفة فى قانون المرور الجديد ضمن الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

 

- الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر

وضعت تلك المخالفة بقانون المرور الجديد يتم خصمها من السائق حال ارتكاب المخالفة مرورية على الطرق، وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.


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