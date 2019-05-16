محكمة بلجيكية تغرم الملك ألبرت 5000 يورو يوميا لرفضه الخضوع لاختبار حمض نووى

كتب: أحمد علوى

حكمت محكمة استئناف بروكسل اليوم الخميس على الملك ألبرت الثانى بعقوبة قدرها 5000 يورو لرفضه الخضوع لاختبار الحمض النووى فى قضية دلفين بويل، التى تعتزم إثبات أنها ابنته البيولوجية.

ووفقاً لقناة بلجيك 24 البلجيكية، فقد أقرت محكمة استئناف بروكسل اليوم الخميس طلب Delphine Boel، التى طالبت بغرامة عن كل يوم تأخير للملك ألبرت الثانى عن الخضوع لاختبار الحمض النووى.

وكان المحكمة قد طالبت الملك في أكتوبر الماضي باجراء الاختبار لكنه لم يفعل ذلك. بالنظر إلى أن الملك لم يقدم بعد هذا الاختبار، أراد محامو دلفين بويل أن تطلب المحكمة منه الآن إجراء الاختبار تحت طائلة عقوبة قدرها 5000 يورو عن كل يوم تأخير.