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محافظ قنا: توريد 87 ألف و 309 طن من القمح للصوامع والشون

الخميس، 16 مايو 2019 04:12 م
محافظ قنا: توريد 87 ألف و 309 طن من القمح للصوامع والشون صوامع القمح -أرشيفية
قنا - وائل محمد
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أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا،علي المتابعة المستمرة لأعمال توريد الاقماح للموسم الحالي بمختلف صوامع وشون المحافظة، لأفتا إلى أنه يتم اعداد تقارير يومية بالكميات التي تم توريدها موضحا بها إجمالي ما تم توريده والذي وصل حتي أمس الاربعاء الي حوالي 87 ألف و 309 طن .
 
وأشار محافظ قنا إلي أن هناك تنسيق دائم بين الجهات المعنية بعملية استلام الاقماح سواء من صغار المزارعين او التجار، مؤكدا أنه تم مراعاة تقديم كافة التسهيلات خلال الموسم الحالي كما تم التنبيه علي القائمين علي عملية التوريد بتذليل أية صعوبات يتم رصدها قد تؤثر علي عملية التوريد .
 
وأضاف الهجان أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مدن المحافظة بلغت 108ألف فدان والمتوقع توريده هذا العام يصل الى 190 الف طن ، مؤكدا أن السعة التخزينية لصوامع وشوّن المحافظة تبلغ 205 الف و590 طن موزعة على عدد 4 صوامع و8 شوّن.
 
 
 

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