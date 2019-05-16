محافظ شمال سيناء يعلن افتتاح مشروعات خدمية جديدة فى الشيخ زويد ورفح

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن افتتاح مشروعات جديدة لخدمة الأهالى فى مناطق الشيخ زويد ورفح .

وأضاف محافظ شمال سيناء، أن مشروعات الخدمات للأهالى فى شمال سيناء يتواصل افتتاحها تباعا، جاء ذلك فى تصريحات له على هامش افتتاحه اليوم لجناح جديد تم إنشاؤه بمدرسة الشهيد رائد عمرو فريد عبد الظاهر سعيد الإعدادية المشتركة بقرية الكرامة بمركز بئر العبد.

وأوضح المحافظ، أن الجناح تم بمبادرة كريمة من قوات شرق القناة، مشيرا إلى أن قوات شرق القناة قامت برفع كفاءة معهد أزهرى فى قرية بالوظة، موجها التحية إلى قوات شرق القناة بشكل عام والقوات المسلحة بشكل خاص.

وقالت المهندسة ليلي مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال، إن التوسعات الجديدة تضم عددا من الفصول الدراسية، وحجرات للمعلمين ومعامل للحاسب الآلى والعلوم وحجرة مجال زراعي وصناعي ومكتب أخصائي اجتماعي وحجرة زائرة صحية، مشيرة إلي أن المدرسة تضم 128 طالبا وطالبة.