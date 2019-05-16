محافظ بنى سويف: إيداع 3 حالات بلا مأوى فى دار المسنين

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، إيداع ثلاث حالات لمواطنين بلا مأوى فى إحدى دور المسنين، وانتظام تقديم الرعاية الشاملة لهم منذ دخولهم الدار.

وأضاف المحافظ، فى بيان صادر عن المحافظة اليوم الخميس، أنه جرى التنسيق مع مديريتى الصحة والتضامن الاجتماعى، لإجراء الفحوص الطبية اللازمة وتوقيع الكشف الشامل على الحالات الثلاثة المودعة بالدار، للاطمئنان على حالاتهم الصحية.

وأوضح أنه أرسل فريقا طبيا من مستشفى ببا المركزى إلى دار المسنين، لسحب عينات لتحليل PCR والتحاليل التكميلية، للتأكد من إصابتهم بـ"فيروس سى" من عدمه قبل بدء مرحلة العلاج، كما وقع الفريق الكشف الطبى عليهم وشخّص الأمراض التى يعانون منها، لتوفير العلاج والرعاية اللازمة لهم وإعداد تقرير مفصل عن الحالات.