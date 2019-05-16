محافظ القليوبية يبحث إنشاء 11 مدرسة جديدة لتقليل كثافة الطلاب بالفصول

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الخميس، اجتماعا تنسيقيا مع هيئة الأبنية التعليمية والتربية والتعليم ومجلس مدينة بنها والإدارة الهندسية، للبدء فى تذليل العقبات لإنشاء 11 مدرسة جديدة وتم اعتماد مبالغ مالية لهم وإدراجهم في خطة العام المالي الحالي.

وأعطي المحافظ، تعليمات مشددة بسرعة التنسيق مع الجهات المختصة لاستخراج رخص المباني والاستعانة بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط في عدد من المدارس المتهالكة التي تحتاج إلي هدم وإعادة بناء، مؤكدا ضرورة العمل بروح الفريق لإنجاز الأعمال وتسليم المدارس في بداية العام المقبل لتساعد في تقليل الكثافة في الفصول.

وحضر الاجتماع الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، والمهندسة هالة شندي مدير الأبنية التعليمية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها.