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محافظ البحيرة يقرر تشكيل لجنة لتوزيع المعونات الغذائية على محدودى الدخل والأرامل

الخميس، 16 مايو 2019 09:54 م
محافظ البحيرة يقرر تشكيل لجنة لتوزيع المعونات الغذائية على محدودى الدخل والأرامل اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على دور المشاركات المجتمعية فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة موسعة برئاسة عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام  لتوزيع 4 طن دقيق و10 آلاف و750 كرتونة مواد غذائية بالإضافة إلى  1500 بون مواد غذائية و400 بطانية تبرعات مقدمة من فاعلى الخير ورجال الأعمال وذلك بمناسبة شهر رمضان المعظم وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر محدودة الدخل.

وأوضح محافظ البحيرة أن لجنة توزيع المعونات تضم فى عضويتها مديرى مديرية التضامن الاجتماعى والشئون المالية والإدارية والرقابة والمتابعة ومدير ادارة الضمان بمديرية التضامن، مشددا على قيام تلك اللجان بالتوزيع كل فى نطاقه على المستحقين من المطلقات والارامل بالرقم القومى وموافاة اللجنة العليا بالكشوف بعد التسليم موقعه من المستحقين.

 
ووجه محافظ البحيرة بمراعاة استهداف القرى والفئات الاكثر احتياجا من المطلقات والأرامل وذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التوزيع مع مراعاة عدالة التوزيع بمدن ومراكز المحافظة. 

 


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