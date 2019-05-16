ما حقيقة الأمر الذى أصدره أخر ملوك افريقيا لشعبه بتعدد الزوجات أو السجن؟

كتبت: إنجى مجدى

تداولت وسائل اعلام خبرا مفاده اصدار ملك مملكة إسواتينى المعروفة سابقا باسم مملكة سوازيلاندا لأمر يفرض على كل استوانى أن يتزوج بزوجتين على الأقل وإلا سيواجه السجن ابتداء من شهر يونيو 2019.

بحسب موقع يورونيوز، الخميس، فإن الحكومة نفت الخبر الذى تم تداوله بشكل واسع على شبكة الإنترنت ويتحدث عن قرار الملك مسواتى الثالث الذى تولى مقاليد الحكم عام 1986 ويعتبر أخر ملوك افريقيا. ومملكة إسواتينى (مملكة سوازيلاند سابقا) هى مملكة افريقية داخلية تحيط بها جنوب أفريقيا من الشمال والجنوب والغرب، وموزمبيق من الشرق.

وكانت صحيفة "زامبيا أوبزرفر" أول من نشر خبرا يفيد بانه على الرجال فى مملكة إسواتينى أن يتزوجوا من عدة زوجات ابتداء من يونيو، بناء على قرار ملكي، وتناقلته وسائل اعلام مختلفة. ومعروف عن ملوك إسواتينى بتعدد الزوجات، فلدى الملك مسواتى 14 زوجة، و25 طفلاً ويعرف عنه إنفاقه ببذخ بينما يعيش 63% من رعاياه البالغ عددهم 1.3 مليون تحت خط فقر.

كما أن والده سوبوزا معروف عنه بزواجه بأكثر من 70 زوجة، ولديه أكثر من 150 طفلا. وكان قد جاء فى الخبر الذى نُشر، الاثنين، أن الحكومة سترعى مراسم الزواج وستوفر مساكن للرجال الذين تزوجوا أكثر من إمرأة واحدة وأُرفق الخبر بتصريح للمك جاء فيه "أعلن فى سوازيلند أنه سيتعين على الرجال اعتبارًا من يونيو 2019 أن يتزوجوا من امرأتين أو أكثر على الأقل أو يُسجن إذا لم يفعلوا ذلك".