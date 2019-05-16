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ماكرون: أرفض وجود أو اندلاع أى حرب تكنولوجية أو تجارية بين أى بلد

الخميس، 16 مايو 2019 05:29 م
ماكرون: أرفض وجود أو اندلاع أى حرب تكنولوجية أو تجارية بين أى بلد الرئيس الفرنسى
كتب: أحمد علوى
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أعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس 16 مايو 2019، أنه "من غير المناسب" أن يتم "إطلاق حرب تكنولوجية أو تجارية حيال أي بلد الآن"، وذلك ردا على التوتر بين واشنطن وبكين بشأن شبكة الجيل الخامس للاتصالات وما يحاك حول وجود عمليات تجسس.

وقال ماكرون: "أولا إنها ليست الطريقة المثلى للدفاع عن الأمن القومي". وأضاف: "ثانيا إنها ليست الطريقة المثلى لتطوير نظامنا البيئي الخاص وبناء عالم للتعاون وخفض التوتر".

وأكد ماكرون، متحدثا باللغة الإنكليزية، في معرض "فيفاتك" في باريس: "ما نريده ليس عرقلة هواوي أو أي مجموعة أخرى، بل حماية أمننا القومي والسيادة الأوروبية".

وشدد على أن "فرنسا وأوروبا براجماتيتان وواقعيتان"، موضحا "نريد تطوير الوظيفة والأعمال والابتكار. ونؤمن بالتعاون وبالتعددية".

وتابع "في ذات الوقت، بالنسبة إلى الجيل الخامس، نتابع بانتباه كبير الوصول إلى التقنيات الأساسية للشبكة لحماية أمننا القومي".

 
 

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