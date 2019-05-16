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كلاكيت ثانى مرة.. مقاتلات بريطانية تعترض طائرات روسية بـ"البلطيق"

الخميس، 16 مايو 2019 12:56 م
كلاكيت ثانى مرة.. مقاتلات بريطانية تعترض طائرات روسية بـ"البلطيق" مقاتلة روسية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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قالت وزارة الدفاع البريطانية إن لندن أرسلت مقاتلات من طراز "تايفون" مرتين بمنطقة البلطيق خلال يومين لاعتراض طائرات روسية.

 

وبحسب سكاي نيوز، انطلقت المقاتلات البريطانية، أمس الاربعاء، لاعتراض مقاتلتين من طراز "سو-27" وطائرة من طراز "إيل-22"، ورافقت التشكيل باتجاه روسيا.

 

أما مقاتلات "تايفون" البريطانية فانطلقت الثلاثاء من قاعدة أماري في إستونيا، استجابة لتحليق مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-27" وطائرة من طراز "إيل-22" كانت تحلق فوق ساحل البلطيق متجهة إلى كالينينجراد.

 

وتولت بريطانيا مهمة الشرطة الجوية في منطقة البلطيق التابعة لحلف شمال الأطلسي من القوات الجوية الألمانية الشهر الماضي.

 

وقال وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة مارك لانكستر: "نحن ملتزمون بالدفاع عن حدود حلف شمال الأطلسي وسندعم حلفاءنا في صد أي تهديدات".


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