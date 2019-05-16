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قوات حرس الحدود تضبط 585 بندقية مختلفة الأنواع وتحبط تسلل 1048 مهاجرًا

الخميس، 16 مايو 2019 12:47 م
قوات حرس الحدود تضبط 585 بندقية مختلفة الأنواع وتحبط تسلل 1048 مهاجرًا جهود قوات حرس الحدود
كتب زكى القاضى
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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة نجاح قوات حرس الحدود فى ضبط ( 585 ) بندقية مختلفة الأنواع، و(2 ) رشاش و(80 ) خزنة بندقية آلية و(2088) طلقة مختلفة الأعيرة.
 
كما تمكنت القوات من ضبط (646 ) كيلو جرام من جوهر الحشيش المخدر، وضبط (7707 ) كيلو جرام من نبات البانجو، بالإضافة إلى (10) كيلو جرام من مادة الأفيون المخدر، وضبط (633000 ) قرص مخدر، وإكتشاف وتدمير (102) فدان من نبات الخشاش والبانجو، و(257 ) كيلو جرام من بذور الخشاش والبانجو.
 
ونجحت قوات حرس الحدود من ضبط 172 عربة تستخدم فى أعمال التهريب بالإضافة إلى ضبط 48 جهاز يستخدم للتنقيب عن المعادن، وضبط كمية كبيرة من المبالغ النقدية، وكذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ(1048) فردًا من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد، وضبط (258117) قاروصه سجائر ثبت بالتحليل إحتوائها على مواد مسرطنة، وضبط 12 هاتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية.

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