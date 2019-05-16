قبرص تتعاون مع فرنسا لتحديث قاعدة بحرية فى البحر المتوسط

أ ش أ

قال وزير الدفاع القبرصى سافاس انجيليدس، اليوم الخميس، إن سلطات بلاده تعتمد على خبرات خبراء عسكريين فرنسيين فى تجديد قاعدة بحرية تقع على الشاطئ الجنوبى للجزيرة المطل على البحر الأبيض المتوسط؛ وذلك بهدف استقبال سفن حربية ضخمة.

وقال انجيليدس - فى تصريحات لوسائل إعلامية محلية، حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إنه وقع على بيان نوايا مع نظيره الفرنسى جان إيف لودريان، من أجل التأكيد على التعاون بين البلدين فى مجال الدفاع، ما يسمح للسلطات القبرصية بتعجيل وتيرة التخطيط للمرحلة التالية من تحديث قاعدة "إيفانجيلوس فلوراكيس" البحرية.

وأضاف وزير الدفاع القبرصى أن الهدف من تحديث القاعدة هو السماح لقبرص لتساهم بفاعلية فى الأمن الإقليمي؛ فى إطار مبادرة التعاون الدفاعى الأوروبي،مشيرا إلى أن بيان النوايا تضمن أيضًا زيادة التعاون الاستراتيجى لمنفعة القوات البحرية الفرنسية والقبرصية.