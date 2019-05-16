video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 11:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. مفتى الجمهورية يوضح حكم الصوم لمن لا يصلى

الخميس، 16 مايو 2019 10:43 م
فيديو.. مفتى الجمهورية يوضح حكم الصوم لمن لا يصلى الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ردًا على سؤال حكم من صام رمضان ولم يصلى.

وأجاب عن التساؤل خلال الفيديو الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، حيث أكد أن ترك الصلاة من الكبائر، وقد ورد فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد لمن ترك الصلاة، والله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم حدد أوقاتًا للصلاة وقال فيه: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا" .

وتابع مفتى الجمهورية: "فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤخر صلاة قط والصالحون لا يتركون الصلاة ولكن ترك الصلاة وإن كان كبيرة من الكبائر لكنه ليس شرطا فى صحة الصوم فالصوم صحيحا ولكن هل يقبل عند الله سبحانه وتعالى أو لا يقبل فهذا أمر موكول لله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا هو".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإفتاء : استئجار ملعب كرة قدم والفريق الخاسر يتحمل الإيجار حرام شرعا

دار الإفتاء تؤكد: اصطحاب الأطفال المميزين إلى المساجد مستحبٌّ شرعًا

إلزام المساجد بفتوى 13 جنيها قيمة زكاة الفطر كما حددتها دار الإفتاء

دار الإفتاء: استخدام الشطاف خلال الصيام لا يفطر.. فيديو

دار الإفتاء توضح آراء الفقهاء الأربعة فى حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين

دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

دار الافتاء

الافتاء

حكم الصوم بدون صلاة

الافطار فى رمضان

مفطرات فى رمضان

المفطرات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة