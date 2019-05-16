فيديو.. مفتى الجمهورية يوضح حكم الصوم لمن لا يصلى

كتب على عبد الرحمن

نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ردًا على سؤال حكم من صام رمضان ولم يصلى.

وأجاب عن التساؤل خلال الفيديو الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، حيث أكد أن ترك الصلاة من الكبائر، وقد ورد فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد لمن ترك الصلاة، والله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم حدد أوقاتًا للصلاة وقال فيه: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا" .

وتابع مفتى الجمهورية: "فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤخر صلاة قط والصالحون لا يتركون الصلاة ولكن ترك الصلاة وإن كان كبيرة من الكبائر لكنه ليس شرطا فى صحة الصوم فالصوم صحيحا ولكن هل يقبل عند الله سبحانه وتعالى أو لا يقبل فهذا أمر موكول لله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا هو".