فيديو.. مشاجرة بالأسلحة النارية والسنج بين أصحاب كافيه وزبون بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

رصد مقطع فيديو مشاجرة نشبت بين العاملين بكافيه، وشاب وأصدقائه بمدينة 6 أكتوبر، بالأسلحة النارية والبيضاء وعبوات المولوتوف.

ومن جانبها تحقق نيابة أكتوبر اليوم الخميس مع المتهمين، بعد أن تم ضبطهم، وكشفت التحريات أن سبب اندلاع المشاجرة، مطالبة العاملين بالكافيه، للشاب بالتزام اداب الجلوس به، خاصة وأنه كان بصحبته فتاة، فنشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، استعان خلالها الشاب بأصدقائه، وضببط رجال المباحث سلاح نارى، وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى عبوات مولوتوف، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عدد من الأشخاص؛ وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة، وضبط رطفيه، وكشفت تحريات الرائد إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، والنقيب محمود خميس على، أن مشادة كلامية نشبت بين العاملين بأحد الكافيهات، وبين شاب من رواد الكافيه، لمطالبته بالتزام اداب الجلوس والتواجد بالمكان.

فاستعان الشاب بعدد من أصدقائه، ونشبت مشاجرة، أطلقت خلالها الأعيرة النارية، واستخدمت بها الأسلحة البيضاء، وألقى رجال المباحث القبض على 12 متهما، كما تم ضبط فرد خرطوش، و12 طلقة، و3 أسلحة بيضاء "سنج"، بالإضافة إلى 12 عبوة مولوتوف. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.