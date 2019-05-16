فيديو.. مرور الجيزة: أوناش وسيارات إغاثة بالطرق لإزالة الأعطال على مدار اليوم

تراقب الإدارة العامة لمرور الجيزة، حركة السيارات بكافة المحاور الرئيسية والهامة خلال أيام شهر رمضان، بناءً على خطة وضعتها الإدارة، لمنع ظهور أى تكدسات مرورية على مدار اليوم بالكامل.

وقال المقدم عمرو عبد النعيم رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، إنه يجرى متابعة الحالة المرورية على كافة الشوارع والميادين داخل المحافظة، للحد من ظهور أى كثافات خلال أوقات الذروة.

وأضاف رئيس غرفة العمليات فى تصريحات صحفية، أنه فى حالة رصد أى حادث مرورى أو عطل للسيارات توجيه أقرب خدمة مرورية وأوناش للعمل على سحبها من المكان و تنظيم حركة المرور.

وأشار المقدم عمرو عبد النعيم، إلى قيام إدارة المرور بوضع خطة مرورية خلال شهر رمضان، يتم من خلالها مراقبة كافة الطرق بالكاميرات، مع تزويد المحاور بسيارات الإغاثة لرفع أى معوقات بالمحاور ومنع الزحامات نهائيا.