video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فيتش: البنوك القطرية تواجه صعوبات بسبب الأصول العقارية المتدهورة

الخميس، 16 مايو 2019 12:35 م
فيتش: البنوك القطرية تواجه صعوبات بسبب الأصول العقارية المتدهورة تميم بن حامد أمير قطر
رويترز
إضافة تعليق

ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن البنوك القطرية تواجه ضغوطا متزايدة من الانكشاف المرتفع على سوق العقارات المتباطئة.

 

وشهدت قطر تراجعا فى أسعار الإيجارات بنسبة 20 بالمئة فى الأعوام الثلاثة الأخيرة ،ويتوقع محللون أن تشهد هذه الأسعار المزيد من التراجع مع طرح مجموعة من المشروعات المرتبطة بالبطولة فى الأعوام الثلاثة المقبلة.

 

وقالت فيتش إن الأصول العقارية المتدهورة تشكل الآن "خطرا رئيسا" على الرغم من تعافى البنوك القطرية إلى حد كبير من مشكلات السيولة الناتجة عن المقاطعة التى بدأت فى 2017 عندما خرجت ودائع قيمتها نحو 30 مليار دولار من النظام المصرفي.

 

وقالت فيتش "انكشاف البنوك القطرية المركز على سوق العقارات المحلية المتداعية يشكل خطرا متزايدا على جودة الأصول".

 

وقالت فيتش "قطاعا العقارات والضيافة، اللذان يواجهان بالفعل تراجعا فى الأسعار، يتعرضان للمزيد من الضغط بسبب تراجع السياحة ومعدلات الإشغال نتيجة المقاطعة العربية للدوحة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤسس المخابرات القطرية يكشف انتهاكات تميم:جرد شعبه وورط قطر فى أزمات كبرى

شاهد.."مباشر قطر" تكشف فشل تميم بن حمد في إحداث فتنة بالبحرين

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

انتهاكات تميم ضد "آل غفران" تصل جينف.. معارض قطرى: سنستمر فى التصعيد حتى عودة حقوقنا.. ومنظمات حقوقية تتقدم بشكوى ضد قطر.. واتهامات لتنظيم الحمدين بممارسة التهجير القسرى.. وحقوقيون: النظام ارتكب جرائم ضد شعبه

إنفوجراف.. الخارجية السعودية تكشف دور قطر فى تمويل الإرهاب ونشر خطاب الكراهية

3 صفعات وجهتها البعثة الأمريكية بـ"حقوق الإنسان" لإمارة قطر.. تعرف عليها

ماعت: قطر تمتنع عن التصديق على اتفاقيات حقوقية تحمى المهاجرين والمرأة

قطر

أخبار قطر

أخبار قطر اليوم

أخبار عربية

بورصة قطر

تراجع بورصة قطر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة