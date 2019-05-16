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الخميس، 16 مايو 2019 09:57 م
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فى اليوم العالمى للمعلومات.. 5 أرقام هامة عن استخدام الإنترنت فى مصر

الخميس، 16 مايو 2019 09:53 م
فى اليوم العالمى للمعلومات.. 5 أرقام هامة عن استخدام الإنترنت فى مصر 19.8 مليون فرد يستخدمون الإنترنت فى تحميل الفيديوهات والألعاب
كتبت- هبة حسام
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يحتفل العالم فى يوم 17 مايو من كل عام باليوم العالمى لمجتمع المعلومات، والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويوافق يوم تأسيس الاتحاد الدولـى للاتصالات(ITU)  وتوقيـع الاتفاقيـة الدوليـة الأولى للبرق فى عام 1865 من أجل التركيز على أهميـة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبمناسبة هذا اليوم العالمى لمجتمع المعلومات، ننشر 5 أرقام هامة عن استخدام الإنترنت والحاسب الآلى فى مصر، من واقع البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2018.
 

والتى جاءت كالتالى:
 

1- 19.8 مليون فرد يستخدمون الإنترنت فى تحميل الصور والفيديوهات والألعاب واللعب عبر الإنترنت.

2- 7.69 مليون فرد يستخدمون الإنترنت فى الحصول على معلومات من الجهات الحكومية.

3- 8.67 مليون فرد يستخدمون الإنترنت فى الحصول على معلومات عن السلع والخدمات.

4- 26.26 مليون فرد يستخدمون الإنترنت فى إرسال واستقبال البريد الإلكترونى.

5- 13.82 مليون أسرة لديها حاسب آلى، و23.41 مليون فرد يمتلكون هاتف محمول.


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