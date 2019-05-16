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غرامة يومية على ملك بلجيكا السابق لحين إجراء اختبار حمض نووى فى قضية نسب

الخميس، 16 مايو 2019 05:48 م
غرامة يومية على ملك بلجيكا السابق لحين إجراء اختبار حمض نووى فى قضية نسب الملك ألبرت الثانى ملك بلجيكا السابق
رويترز
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أمرت محكمة بلجيكية الملك السابق للبلاد بدفع خمسة آلاف يورو (5600 دولار) يوميا حتى يخضع لاختبار الحمض النووى لحسم قضية أبوة أقامتها امرأة تقول إنها ابنته.

 

وقال مصدر قضائى إن على الملك ألبرت الثانى البالغ من العمر 84 عاما أن يدفع المبلغ للفنانة البلجيكية دلفين بويل (50 عاما) عن كل يوم يتقاعس فيه عن تنفيذ أمر المحكمة الذى صدر العام الماضى بتقديم عينة لإجراء اختيار الحمض النووي. ويطعن ألبرت، الذى تنازل عن العرش قبل ستة أعوام لصالح ابنه فيليب، على الحكم.

 

ويكافح الملك السابق مزاعم بويل منذ أكثر من عشر سنوات. وأثبتت اختبارات حمض نووى أمرت بها المحكمة بالفعل أنها ليست ابنة والدها القانونى جاك بويل وهو سليل واحدة من أثرى الأسر فى بلجيكا.

 

وأصبحت هويتها مثار جدل عام بعد نشر السيرة الذاتية للملكة باولا، زوجة ألبرت الإيطالية، عام 1999 والتى زعمت فيها أنه كان على علاقة بامرأة لفترة طويلة كانت ثمرتها الابنة فى ستينيات القرن الماضي.


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