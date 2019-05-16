غدا.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول سوريا

نيويورك (أ ش أ)

يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الجمعة اجتماعا طارئا لمناقشة الأوضاع شمال غرب سوريا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ عن مصادر دبلوماسية - لم تسمها - القول إن الاجتماع يعقد بطلب من ألمانيا والكويت وبلجيكا، وهي الدول التي تقود جهود مجلس الأمن الرامية لمعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا، التي دخلت السنة الـ 9 من الحرب.

وقال مصدر في الأمم المتحدة إنه - خلال الاجتماع - سيتحدث نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك.