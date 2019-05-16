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الخميس، 16 مايو 2019 11:33 م
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غدا.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول سوريا

الخميس، 16 مايو 2019 10:49 م
غدا.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول سوريا مجلس الأمن
نيويورك (أ ش أ)
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يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الجمعة اجتماعا طارئا لمناقشة الأوضاع شمال غرب سوريا.

 

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ عن مصادر دبلوماسية - لم تسمها - القول إن الاجتماع يعقد بطلب من ألمانيا والكويت وبلجيكا، وهي الدول التي تقود جهود مجلس الأمن الرامية لمعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا، التي دخلت السنة الـ 9 من الحرب.

 

وقال مصدر في الأمم المتحدة إنه - خلال الاجتماع - سيتحدث نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك.

 

 


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دمشق

الكويت

اجتماع طارىء لمجلس الامن

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