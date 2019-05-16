ضبط 7 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بـ 15 محافظات خلال أسبوع

أكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال أسبوع، بلغ حوالى 7 طن و916 كجم فى 15 محافظة.

وأوضح التقرير، أن الكميات المضبوطة، دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، المنوفية، بورسعيد، الجيزة، قنا، أسيوط، سوهاج، الفيوم، بنى سويف، الإسماعيلية، دمياط، البحيرة، البحر الاحمر"، حيث تم تحرير 63 محضراً بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.