ضبط 6 عاطلين لحيازتهم 264 طربة حشيش و7 آلاف قرص مخدر بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط 6 عاطلين، لحيازة 264 طربه حشيش و7 آلاف قرص مخدر، بقصد الاتجار به على عملائهم، وذلك خلال حملة مكبرة على الخارجين عن القانون.

تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط ادارة مكافحة المخدرات، يفيد بتمكن ضباط المباحث، من ضبط 6 عاطلين لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها بدوائر أقسام شرطة "أول العامرية، برج العرب، ثالث المنتزه"، فى حملة أمنية مكبرة للقبض عليهم.

وبتفتيشهم، عثر بحوذتهم على 264 طربة لمخدر الحشيش وزنت 41,400 كيلو جرام، و7,200 قرص مخدر، وبمواجهتهم اقروا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار به على عملائهم بدوائر أقسام المدينة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.