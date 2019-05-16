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ضبط 5 مخابز تنتج خبز مخالف للمواصفات وتهرب دقيق مدعم بالبحيرة

الخميس، 16 مايو 2019 09:26 م
ضبط 5 مخابز تنتج خبز مخالف للمواصفات وتهرب دقيق مدعم بالبحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرةن بقيادة اللواء مجدى القمرى، مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق، ومواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة، والأسمدة إلى السوق السوداء، بالتعاون مع مديرية التموين.

وأشرف على الحملة اللواء محمد هندى، مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين، ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى، مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى، رئيس إدارة الرقابة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 مخابز، بمركز كوم حمادة لإنتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وكذلك تجميع الدقيق المدعم لاعادة بيعه فى السوق السوداء، للتربح والكسب غير المشروع، وتم تحرير المحاضر اللازمة، تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


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