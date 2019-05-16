ضبط عاطلين بعد سرقتهما حقيبة من سيدة بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

تمكنت قوات الشرطة، بمساعدة الأهالى، من ضبط عاطلين يستقلان توك توك، بعد قيامهما بسرقة حقيبة من سيدة، أثناء مرورها بشارع سعد محمد سعد بدائرة قسم شرطة أول المحلة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم اول المحلة، بتمكن الأهالى من ضبط عاطلين بعد قيامهما بسرقة حقيبة سيدة أثناء مرورها بشارع سعد محمد سعد،، ولقنهم الأهالى علقة ساخنة، وانتقلت ضباط المباحث لمكان البلاغ، وتم ضبط المتهمين واقتيادهما لقسم أول المحلة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.