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الخميس، 16 مايو 2019 03:59 م
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ضبط تشكيل عصابى سرق سيارة و 400 ألف جنيه من تاجر بالإكراه فى الدقهلية

الخميس، 16 مايو 2019 03:02 م
ضبط تشكيل عصابى سرق سيارة و 400 ألف جنيه من تاجر بالإكراه فى الدقهلية حبس - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تمكن ضباط مباحث الدقهلية، من ضبط أفراد واقعة السطو المسلح على تاجر وسرقة أمواله وسيارة ميكروباص خاصة به بناحية مركز طلخا.
 
وقد تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز طلخا من تاجر ( معسل) مقيم بمحافظة الغربية، بقيام مجموعة مسلحين بإيقافه على الطريق الدائرى بدائرة المركز، وتهديده باسلحة نارية وبيضاء، وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته 400 الف جنية وسيارة ميكروباص كان يستقله.
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد شوقي رئيس مباحث المديرية، ورئيس مباحث للفرع، والرائد أحمد السادات رئيس مباحث المركز، وكشفت التحريات الأولية إلى تورط 6 أشخاص فى الواقعة وبالبحث والتحرى تبين قيام التشكيل بتتبع المجنى عليه و علمهم بالتردد على المحافظة، وأنه دائما يحمل اموالا وتم التخطيط والاتفاق على سرقته.
 
وتمكن ضباط المباحث من التوصل إلى المتهمين وتم إلقاء القبض عليهم، وبمواجهتهما اعترفوا بجريمتهم وارشدوا عن الأسلحة المستخدمة فى الواقعة، والسيارة، و تم تحرير محضر بالواقعة والغرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق 
 
 
 

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