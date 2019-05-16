صور.. مسلم ومسيحى على مائدة إفطار رمضانية بشطانوف فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

نظم قبطى بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حفل إفطار جماعى بالقرية، تحت شعار الوحدة الوطنية على مائدة رمضانية.



وقال عماد حنين صاحب الفكرة ومنظم الإفطار، إنه أراد أن يوضح الحب بين جميع أطياف القرية، وأنهم جميعهم نسيج واحد ولا فرق بين مسلم ومسيحيى، لافتًا إلى أنه كان يقوم بتنظيمها سنويًا ولكن فى منزلة، وأكمل الفكرة أن تكون أكبر قليلاً من أجل الوصول إلى أكبر عدد من المشاركين .

وأضاف حنين، أنه دعا عدد كبير من المشايخ وشباب القرية ورجال من المسيحيين للمشاركة فى الإفطار حتى يكون الجميع جنبًا إلى جنب .

وأشاد حنين، بمشاركة عدد من المسلمين فى التنسيق للحفل بينهم عماد عاشور، محمود شاكر، كما شارك معه سمير وليم موريس أمين، مجدى حنين، ماهر حنين، مدحت عزيز .

فيما توافد عدد كبير من المسلمين والمسيحيين على المائدة لإبراز الحب والتسامح بين الجميع، على رأسهم القص طوبيا راعى الكنيسة بشطانوف وعدد من المشايخ وسط حالة من الفرحة الغامرة التى تؤكد الوحدة الوطنية والحب بين الجميع.