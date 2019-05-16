video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 07:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مسلم ومسيحى على مائدة إفطار رمضانية بشطانوف فى المنوفية

الخميس، 16 مايو 2019 07:34 م
صور.. مسلم ومسيحى على مائدة إفطار رمضانية بشطانوف فى المنوفية الإفطار
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

نظم قبطى بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حفل إفطار جماعى بالقرية، تحت شعار الوحدة الوطنية على مائدة رمضانية.
 

وقال عماد حنين صاحب الفكرة ومنظم الإفطار، إنه أراد أن يوضح الحب بين جميع أطياف القرية، وأنهم جميعهم نسيج واحد ولا فرق بين مسلم ومسيحيى، لافتًا إلى أنه كان يقوم بتنظيمها سنويًا ولكن فى منزلة، وأكمل الفكرة أن تكون أكبر قليلاً من أجل الوصول إلى أكبر عدد من المشاركين .

 

وأضاف حنين، أنه دعا عدد كبير من المشايخ وشباب القرية ورجال من المسيحيين للمشاركة فى الإفطار حتى يكون الجميع جنبًا إلى جنب .

 

وأشاد حنين، بمشاركة عدد من المسلمين فى التنسيق للحفل بينهم عماد عاشور، محمود شاكر، كما شارك معه سمير وليم موريس أمين، مجدى حنين، ماهر حنين، مدحت عزيز .

 

فيما توافد عدد كبير من المسلمين والمسيحيين على المائدة لإبراز الحب والتسامح بين الجميع، على رأسهم القص طوبيا راعى الكنيسة بشطانوف وعدد من المشايخ وسط حالة من الفرحة الغامرة التى تؤكد الوحدة الوطنية والحب بين الجميع.

مائدة إفطار رمضانية (1)
 
مائدة إفطار رمضانية (2)
 
مائدة إفطار رمضانية (3)
 
مائدة إفطار رمضانية (4)
 
مائدة إفطار رمضانية (5)

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"قبطى" يبيع مستلزمات رمضان للمسلمين: تربينا على معانى الوطنية منذ صغرى

صور.. "أهلها فى رباط إلى يوم القيامة".. قساوسة ومشايخ على مأدبة إفطار قبطى بالشرقية.. المهندس ناجى لبيب: عادتى منذ أكثر من ربع قرن فى رمضان.. ويؤكد: شهر فرحة لشعب مصر والمصحف وسجادة الصلاة فى منزلى

عظمة مصر فى مشهد.. 3 أقباط أشقاء بالمنوفية ينظمون مائدة إفطار للمسلمين فى رمضان.. رزق الله وعماد وشنودة: المسلمون دائما معنا فى الأفراح والأحزان.. ويؤكدون: كلنا على قلب راجل واحد ضد الإرهاب.. صور

"الله محبة".. قبطى بالشرقية يتبرع بالأرز لشنط رمضان و موائد الرحمن

شهررمضان

مائدة افطار

شطانوف

أشمون

مسيحى

قبطى

افطار رمضان

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة