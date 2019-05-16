صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير الاستاد قبل بطولة الأمم الإفريقية

الإسكندرية - جاكلين منير

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية ، أعمال تطوير إستاد الإسكندرية الرياضي ، الذي من المقرر أن يستضيف بعض مباريات كأس الأمم الإفريقية واستقبال المشجعين وزائري المدينة من كافة الدول الإفريقية المشاركة.

كما تابع المحافظ نسب تنفيذ أعمال التطوير من رصف و تركيب بردورات ودهانات ، مشدداً على المهندسين المسئولين عن الموقع بضرورة التأكد من سلامة الميول أثناء تركيب البلاطات ومراعاة منسوب شنايش الأمطار، و مراعاة أماكن عبور ذوي القدرات الخاصة و كبار السن أثناء تركيب البلدورات ، كما اطمأن على نسب تنفيذ أعمال التطوير بحديقة الإسعاف موجها بضرورة بدء العمل في النافورة بالحديقة لتبرز جمال المنطقة وتظهر العمل الذي يتم على الأرض.