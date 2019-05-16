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صور .. كسر ماسورة مياه يتسبب فى هبوط أرضى بمساحة 5 أمتار غرب الإسكندرية

الخميس، 16 مايو 2019 06:37 م
صور .. كسر ماسورة مياه يتسبب فى هبوط أرضى بمساحة 5 أمتار غرب الإسكندرية كسر ماسورة مياه يتسبب فى هبوط أرضى
الإسكندرية - جاكلين منير
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عاينت إدارة الطرق ورئيس قسم المرافق بحى غرب الإسكندرية بالتنسيق مع الاستشارى بالمركز الهندسى بمحافظة الإسكندرية ، الهبوط الأرضى الكائن فى  27 شارع ابن بقاء من شارع الأمان بحرى الورديان.

وتم تحديد الأعمال بالتكسير للهبوط بمساحة 5 أمتار طولي و5 أمتار عرض فى 3 أمتار عمق والردم بطبقة رمال والتأسيس بطبقة اساس وجارى المتابعة لحين الانتهاء من أعمال الرصف.

يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس حي غرب بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم  مستوى افضل للخدمات المقدمة للمواطن السكندرى.

وقام مدير الطرق بمعاينة الهبوط الكائن بجوار بلوك 5 ، 6 مساكن طابية صالح بمساحة حوالى"6" مترطولي "3" م عرضى في 3م عمق ناتج عن كسر ماسورة مياه وتم إصلاحها ولم يتم الردم بالرمال حتى تتمكن إدارة غرب للصرف الصحى من إصلاح ماسورة الصرف الصحى.

وتم التنبيه علي هندسة مياه القباري بسرعه عمل اللازم نحو الردم بالرمال ليتسنى للصرف الصحي إصلاح الماسورة وأعاده الشيء لأصله.

كما تم متابعة أعمال رفع المخلفات الناتجة عن إصلاح ماسورة المياه بالهبوط أمام 7 ، 12شارع زاوية التلاوى من شارع المكس والردم والتمهيد والتسوية وجارى المتابعة لحين قيام مديرية الطرق والنقل بأعمال إعادة الشيء لأصله.

 

كسر ماسورة مياه يتسبب فى هبوط أرضى (1)
كسر ماسورة مياه يتسبب فى هبوط أرضى (1)

 

كسر ماسورة مياه يتسبب فى هبوط أرضى (2)
كسر ماسورة مياه يتسبب فى هبوط أرضى (2)

 

كسر ماسورة مياه يتسبب فى هبوط أرضى (3)
كسر ماسورة مياه يتسبب فى هبوط أرضى (3)

 

كسر ماسورة مياه يتسبب فى هبوط أرضى (4)
كسر ماسورة مياه يتسبب فى هبوط أرضى (4)

 

كسر ماسورة مياه يتسبب فى هبوط أرضى (5)
كسر ماسورة مياه يتسبب فى هبوط أرضى (5)

 


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