صور .. كسر ماسورة مياه يتسبب فى هبوط أرضى بمساحة 5 أمتار غرب الإسكندرية

وتم تحديد الأعمال بالتكسير للهبوط بمساحة 5 أمتار طولي و5 أمتار عرض فى 3 أمتار عمق والردم بطبقة رمال والتأسيس بطبقة اساس وجارى المتابعة لحين الانتهاء من أعمال الرصف.



يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس حي غرب بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم مستوى افضل للخدمات المقدمة للمواطن السكندرى.



وقام مدير الطرق بمعاينة الهبوط الكائن بجوار بلوك 5 ، 6 مساكن طابية صالح بمساحة حوالى"6" مترطولي "3" م عرضى في 3م عمق ناتج عن كسر ماسورة مياه وتم إصلاحها ولم يتم الردم بالرمال حتى تتمكن إدارة غرب للصرف الصحى من إصلاح ماسورة الصرف الصحى.

وتم التنبيه علي هندسة مياه القباري بسرعه عمل اللازم نحو الردم بالرمال ليتسنى للصرف الصحي إصلاح الماسورة وأعاده الشيء لأصله.



كما تم متابعة أعمال رفع المخلفات الناتجة عن إصلاح ماسورة المياه بالهبوط أمام 7 ، 12شارع زاوية التلاوى من شارع المكس والردم والتمهيد والتسوية وجارى المتابعة لحين قيام مديرية الطرق والنقل بأعمال إعادة الشيء لأصله.



