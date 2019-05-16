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الخميس، 16 مايو 2019 06:11 م
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صور.. ضبط مصنعا لتعبئة المواد الكيماوية بدون ترخيص بالإسكندرية

الخميس، 16 مايو 2019 05:21 م
صور.. ضبط مصنعا لتعبئة المواد الكيماوية بدون ترخيص بالإسكندرية المضبوطات
الإسكندرية جاكلين منير
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شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة برئاسة على أشرف مدير عام التجارة الداخلية ومحمد فتح الله مدير الرقابة التجارية وصالح خليل كبير مفتشى الرقابة التجارية، وأسفرت عن ضبط مصنعًا لتعبئة المواد الكيماوية بدون ترخيص، وتحريز كميات كبيرة من المواد الكيميائية مجهولة المصدر بالاشتراك مع وحدة مباحث وسط والإدارة العامة لمباحث التموين.
 
يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بضبط الأسواق وحماية المستهلك من الغش التجارى.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز الكميات المضبوطة لعرضها على وكيل النائب العام. 
 
مصنع لتعبئة المواد الكيماوية بدون ترخيص بالاسكندرية (1)
مصنع لتعبئة المواد الكيماوية بدون ترخيص بالاسكندرية 

مصنع لتعبئة المواد الكيماوية بدون ترخيص بالاسكندرية (2)
مصنع لتعبئة المواد الكيماوية بدون ترخيص بالاسكندرية 

مصنع لتعبئة المواد الكيماوية بدون ترخيص بالاسكندرية (3)
مصنع لتعبئة المواد الكيماوية بدون ترخيص بالاسكندرية 

 


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