صور.. ضبط مصنعا لتعبئة المواد الكيماوية بدون ترخيص بالإسكندرية

شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة برئاسة على أشرف مدير عام التجارة الداخلية ومحمد فتح الله مدير الرقابة التجارية وصالح خليل كبير مفتشى الرقابة التجارية، وأسفرت عن ضبط مصنعًا لتعبئة المواد الكيماوية بدون ترخيص، وتحريز كميات كبيرة من المواد الكيميائية مجهولة المصدر بالاشتراك مع وحدة مباحث وسط والإدارة العامة لمباحث التموين.

يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بضبط الأسواق وحماية المستهلك من الغش التجارى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز الكميات المضبوطة لعرضها على وكيل النائب العام.