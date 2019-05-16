صور.. شركة ألمانية تطلق طائرة " Lilium Jet " الكهربائية والتشغيل بحلول 2025

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

أطلقت شركة ألمانية طائرة " Lilium Jet " أول طائرة كهربائية نفاثة تعمل فى مجال نقل الركاب ،وعرض موقع " Lilium " الألمانى اليوم الخميس صورا للطائرة الكهربائية التى تعمل بالبطاريات ،والتى تأمل الشركة فى تشغيلة بحلول عام 2025.

وأكد الموقع أن الطائرة ذات الـ36 محركًا قادرة على السفر لمسافة تصل 300 كم خلال ساعة فقط ، وبالتالى يمكن ربط المدن ببعضها البعض.وأوضح الموقع أن الطائرة قادرة على الهبوط فى الأماكن شديدة الإزدحام.

يذكرأن ،كشفت شركة "فارادار" البريطانية الناشئة عن نموذج مبدئى لطائرة كهربائية هجينة، أطلقت عليها اسم BEHA_M1H، والتى يمكنها نقل الأشخاص فى رحلات قصيرة عبر السماء بحلول عام 2025، فإذا أصبحت الطائرة حقيقة واقعة، فستكون قادرة على إكمال الرحلة من لندن إلى مانشستر فى 42 دقيقة فقط.