صور.. رئيس مركز الداخلة يشهد تفجير بئر مشروع الظهير الزراعي للشباب

شهد كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، أعمال تفجير بئر مشروع الظهير الزراعي للشباب بقرية أسمنت التابعة للمركز، بحضور عدد من المختصين بالجهاز التنفيذي والقائمين علي المشروع من شباب الخريجين بالقرية.

وقال رئيس المركز، أن تنفيذ المشروع ياتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في مشروعات الظهير الزراعي للشباب لتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف إبراهيم، أن مساحة المشروع تبلغ 200 فدان موزعة علي 40 شاب من قرى أسمنت والمعصرة والشيخ و والشيخ مفتاح، مؤكداً على أنه تم توفير الدعم الكامل من مركز الداخلة وتقديم كل التيسيرات لمشروعات الظهير الزراعي للشباب بالمدينة والقرى.