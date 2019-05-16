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صور.. رئيس مركز الداخلة يشهد تفجير بئر مشروع الظهير الزراعي للشباب

الخميس، 16 مايو 2019 08:44 م
صور.. رئيس مركز الداخلة يشهد تفجير بئر مشروع الظهير الزراعي للشباب
الوادى الجديد- ماهر أبو نور
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شهد كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، أعمال تفجير بئر مشروع الظهير الزراعي للشباب بقرية أسمنت التابعة للمركز، بحضور عدد من المختصين بالجهاز التنفيذي والقائمين علي المشروع من شباب الخريجين بالقرية.

وقال رئيس المركز، أن تنفيذ المشروع ياتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في مشروعات الظهير الزراعي للشباب لتوفير فرص عمل للشباب. 
 
وأضاف إبراهيم، أن مساحة المشروع تبلغ 200  فدان موزعة علي 40 شاب من قرى أسمنت والمعصرة والشيخ و والشيخ مفتاح، مؤكداً على أنه تم توفير الدعم الكامل من مركز الداخلة وتقديم كل التيسيرات لمشروعات الظهير الزراعي للشباب بالمدينة والقرى. 
 
 
بئر مشروع الظهير الزراعي للشباب (1)
 

بئر مشروع الظهير الزراعي للشباب (2)
 

بئر مشروع الظهير الزراعي للشباب (3)
 

بئر مشروع الظهير الزراعي للشباب (4)
 

بئر مشروع الظهير الزراعي للشباب (5)
 

بئر مشروع الظهير الزراعي للشباب (6)
 
 

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