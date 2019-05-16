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صور.. حملة لضبط المخالفات والحد من الزحام المرورى وتغيير خطوط السير بإسنا

الخميس، 16 مايو 2019 10:51 م
صور.. حملة لضبط المخالفات والحد من الزحام المرورى وتغيير خطوط السير بإسنا جانب من الحملة
الأقصر – أحمد مرعى
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قاد رجال إدارة مرور إسنا جنوبي محافظة الأقصر، حملة مرورية بمشاركة رجال مجلس المدينة وإدارة الإشغالات في شوارع أحمد عرابي والنزهة والشيخ كوكو والكوبري، وذلك لضبط المخالفات المرورية للسيارات والدراجات البخارية ومركبات التوكتوك، والحد من الزحام المروري من توافد الاهالي لشراء إحتياجاتهم خلال شهر رمضان وملابس العيد.

وتم خلال الحملة التى قادها كل من يوسف جلال نائب رئيس مدينة إسنا، والنقيب عرفات علي من وحدة مرور إسنا، وعدد من رجال المرور والإشغالات، حل أزمة الباعة الجائلين وفتح الطريق بصورة طبيعية أمام المرور والمواطنين، وذلك لتسهيل الحركة في ليالي شهر رمضان المبارك.

وتم خلال الحملات تغيير خطوط السير لسيارات السرفيس التي تبلغ حوالى 141 سيارة بالمدينة، وذلك طبقاً للقانون رقم 81 لسنه 2017 الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث أنه تقرر أن يكون الخط رقم 1 من موقف القرية مروراً بشارع أحمد عرابي، وبالنسبة للسيارات باللون الأحمر والأخضر، فمن الكوبري للون الأحمر مروراً بشارع موقف الأقاليم والعوده شارع المستشفى، واللون الأخضر مروراً بشارع المستشفي والعوده لشارع الأقاليم، والخط رقم 2 يكون بشارع البحر للون الأزرق والموف، حيث أن الأزرق يسير بشارع المستشفي والعوده من شارع الاقاليم، واللون الموف مرور بشارع الاقاليم والعوده لشارع المستشفي، أما اللون الأصفر فيمر من منطقة دويح بخط واحد مرور بشارع أحمد عرابي من بحري شارع المستشفي، والعوده من شارع الأقاليم.

 

حملة لضبط مخالفات السائقين (10)

حملة لضبط مخالفات السائقين (10)

مدينة إسنا تقود حملة لضبط مخالفات السائقين والحد من الزحام المروري (2)
مدينة إسنا تقود حملة لضبط مخالفات السائقين والحد من الزحام المروري (2)

حملة لضبط مخالفات السائقين (12)
حملة لضبط مخالفات السائقين (12)

حملة لضبط مخالفات السائقين (6)
حملة لضبط مخالفات السائقين (6)

حملة لضبط مخالفات السائقين (7)
حملة لضبط مخالفات السائقين (7)

مدينة إسنا تقود حملة لضبط مخالفات السائقين والحد من الزحام المروري (12)
مدينة إسنا تقود حملة لضبط مخالفات السائقين والحد من الزحام المروري (12)

 


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