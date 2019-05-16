صور.. جامعة المنيا تحتفل بختام نشاطها الطلابى وتكرم اتحاد طلابها

المنيا – فريق المحافظات

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، حفلًا لختام الأنشطة الطلابية للعام الجامعى 2018/2019 تكليلًا لإنجازات الإدارة خلال عام الأنشطة الطلابية، وحصولها على المراكز الأولى على مستوى الجامعات المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبو بكر محيى الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات ووكلائها والدكتور هانى العربى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، ووليد عبد القوى مدير عام رعاية الطلاب، ومنسقى الأنشطة بالكليات، ومديرى الإدارات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، وأخصائى ومشرفى الأنشطة، ومديرى مكاتب رعاية الطلاب بالكليات، وطلاب الجامعة.

وخلال الحفل تم عرض فيلم تسجيلى أعده المركز الإعلامى بالجامعة عن إنجازات الإدارة خلال العام الماضي، وفقرة موسيقية قدمها فريق الموسيقى والكورال بكلية التربية النوعية، وأختتم الحفل بتكريم لاتحاد طلاب الجامعة والطلاب المتميزين الحاصلين على جوائز متقدمة فى الأنشطة على المستوى الداخلى والقمى بين الجامعات المصرية.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لكتيبة عمل رعاية الطلاب بالإدارة العامة والكليات، والتى جاءت نتيجة لتنفيذ خطة عمل واقعية تضافرت فيها كافة الجهود للوصول لهذه النتائج المبهرة، مضيفًا أن الجامعة قدمت دعمًا كبيرًا للأنشطة الطلابية هذا العام وصل إلى أكثر من 2 مليون جنيه إلى جانب دعم الجامعة للطلاب من متحدى الإعاقة، بالإضافة إلى افتتاح مركز متخصص لهم لأول مرة بالجامعات المصرية، ليكون ركيزة للاهتمام والدعم لطلاب الجامعة من متحدى الإعاقة.

وقال الدكتور "عبد النبى"، إن الأنشطة الطلابية جزء لا يتجزء من منظومة العملية التعليمية بالجامعة، وأحد رسائل الجامعة للقيام بدورها التربوى لبناء شخصية الطالب الجامعى بناءً متكاملًا، من خلال ممارسته للأنشطة الطلابية التى تسهم فى إشباع ميوله وتبنى مواهبه وأكسابه القدرات والمهارات التى ترفع مستواه الفكرى والبدنى والثقافى، مؤكدًا أنه نتيجة لدعم الجامعة للنشاط الطلابى وتشجيع الطلاب على المشاركة فى الأنشطة الطلابية وصل عدد الطلاب المشاركين فى الأنشطة التى نظمتها الإدارة العامة ومكاتب رعاية الطلاب بكليات الجامعة هذا العام إلى لـ40000 طالب وطالبة، بما يمثل 65% من إجمالى طلاب الجامعة، مما يعد إنجازًا غير مسبوق للمشاركة الطلابية بالجامعة.

ومن جانبه، أوضح وليد عبد القوى، أن الإدارة العامة لرعاية الطلاب شاركت فى 187 مسابقة قمية وداخلية وحصلت هذا العام لأول مرة على الدرع العام للنشاط العلمى بأسبوع شباب الجامعات المصرية الـ12 بجامعة كفر الشيخ، إلى جانب حصولها على المركز الأول بين الجامعات المصرية بمسابقة حكاية نصر تزامنًا مع الذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر، بالإضافة إلى حصول الجامعة على المركز الأول بمسابقات الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية بجامعة الفيوم، ومؤتمر علماء المستقبل بجامعة دمياط، والمركز الأول فى بطولة الإسكواش "فرق" والمستوى الأول فى مجال الجوالة والخدمة العامة، والمركز الثانى فى خماسى كرة القدم والجرافيك والنحت المتخصص بكفر الشيخ.

وأكد الدكتور هانى العربى أن هذا العام شمل تنظيم العديد من الندوات التثقيفية والتوعوية لطلاب الكليات، عن التنمية السياسية وترسيخ الوعى الوطنى والقومي، وتعميق أسس الوطنية والتى انتهت بانتخاب الاتحادات الطلابية للجامعة، ليكون منبرًا للطلاب يكفل حرية التعبير عن أرآئهم.

وعلى هامش الحفل تم تنظيم معرض علمى لمشروعات الطلاب الإبتكارية والهندسية وريادة الأعمال، وقام رئيس الجامعة بتسليم كؤوس التفوق فى الأنشطة الطلابية التى تم تنفيذها خلال هذا العام فى الأنشطة الاجتماعية والرياضية طلبة وطالبات وبالنشاط الثقافى والفنى والعلمى والجوالة، وكأس الاشتراك وكأس النشاط العام للجامعة والذى حصدته كلية الآداب لهذا العام.



جانب من الحفل



جانب من الحفل



جانب من الحفل



جانب من الحفل