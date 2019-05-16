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صور.. انطلاق مسابقة حفظة القرآن الكريم بمطروح

الخميس، 16 مايو 2019 07:53 م
صور.. انطلاق مسابقة حفظة القرآن الكريم بمطروح جانب من المسابقة
مطروح – حسن مشالي
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انطلقت مسابقة حفظ القرآن الكريم، التى تنظمها جمعية الشبان المسلمين بمطروح، اليوم الخميس، للعام الثانى عشر على التوالى بالتعاون مع مديرية أوقاف مطروح، وتستمر على مدار أربعة أيام وتنتهى الأحد القادم.

وأكد إبراهيم قدورة رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين بمطروح، أن  الجمعية تنظم المسابقة داخل مقرها في وسط مدينة مرسى مطروح، بمشاركة 500 متسابق من جميع قرى ونجوع مركز ومدينة مرسى مطروح.

وأوضح "قدورة" أن المسابقة تتضمن 5 مستويات هى حفظ القرآن كاملاً، وثلاثة أرباع القرآن، ونصف القرآن، وربع القرآن، وحفظ أجزاء القرآن الكريم، وتتم المسابقة بعد صلاة العصر على مدار 4 أيام، وتهدف المسابقة إلى إبراز جانب المشاركة الاجتماعية والاهتمام بحفظة كتاب القرآن الكريم، والعناية بحفظه وتجويده، وتشجيع أبناء المسلمين على الإقبال على كتاب الله، حفظًا وأداءً وتدبرًا.

 

انطلاق مسابقة حفظة القرآن الكريم بجمعية الشبان المسلمين بمطروح (1)

انطلاق مسابقة حفظة القرآن الكريم بجمعية الشبان المسلمين بمطروح (1)

انطلاق مسابقة حفظة القرآن الكريم بجمعية الشبان المسلمين بمطروح (2)
انطلاق مسابقة حفظة القرآن الكريم بجمعية الشبان المسلمين بمطروح (2)

انطلاق مسابقة حفظة القرآن الكريم بجمعية الشبان المسلمين بمطروح (3)
انطلاق مسابقة حفظة القرآن الكريم بجمعية الشبان المسلمين بمطروح (3)

انطلاق مسابقة حفظة القرآن الكريم بجمعية الشبان المسلمين بمطروح (4)
انطلاق مسابقة حفظة القرآن الكريم بجمعية الشبان المسلمين بمطروح (4)

انطلاق مسابقة حفظة القرآن الكريم بجمعية الشبان المسلمين بمطروح (5)
انطلاق مسابقة حفظة القرآن الكريم بجمعية الشبان المسلمين بمطروح (5)

 


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