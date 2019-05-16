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صور.. السيطرة على حريق نشب بأراضى شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار

الخميس، 16 مايو 2019 02:03 م
صور.. السيطرة على حريق نشب بأراضى شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار السيطرة على الحريق
البحيرة - ناصر جودة
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تمكنت منذ قليل قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد أحمد العشماوي من إخماد حريق نشب فى المخلفات الزراعية باراضى شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار دون حدوث أى إصابات.
 
كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
 
وبالفحص تبين ورود بلاغ من مركز شرطة كفر الدوار باندلاع حريق بالأراضى  التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج والتى تحتوى على مخلفات زراعية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة علية ومنع امتدادة إلى الأماكن المجاورة.
 
و تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
السيطرة على حريق نشب باراضى شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار (1)
السيطرة على حريق نشب باراضى شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار 

السيطرة على حريق نشب باراضى شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار (2)
السيطرة على حريق نشب باراضى شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار 

السيطرة على حريق نشب باراضى شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار (3)
السيطرة على حريق نشب باراضى شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار
 
السيطرة على حريق نشب باراضى شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار (4)
السيطرة على حريق نشب باراضى شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار 

السيطرة على حريق نشب باراضى شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار (5)
السيطرة على حريق نشب باراضى شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار

السيطرة على حريق نشب باراضى شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار (6)
السيطرة على حريق نشب باراضى شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار

 


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