صور..ارتفاع حالات الاختناق فى حريق المخلفات الزراعية بكفر الدوار إلى 29 شخص

أكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ارتفاع عدد المصابين بالاختناق بسبب حريق مخلفات الزراعية بكفر الدوار إلى 29 شخص منهم 3 حالات حرجة .

مضيفا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لإسعافهم، وتقديم الرعاية الطبية لهم، وأنه جارى خروج الحالات تباعا بعد تمام شفائه.

وكانت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد أحمد العشماوى، تمكنت من إخماد حريق نشب فى المخلفات الزراعية باراضى شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، ومنع امتدادة إلى الأماكن المجاورة.

وأسفر الحريق، عن ظهور سحابة سوداء من الدخان بالمنطقة المجاورة، أدت إلى حالات اختناق بين بعض العمال والأهالى؛ وحرر محضر بالواقعة، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.