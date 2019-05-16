صور.. "آثار الإسكندرية": جارى رفع الحشائش وشفط المياه الجوفية من "أبو مينا" الأثرية

الاسكندرية جاكلين منير

أجرى محمد متولى، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالى، جولة تفقدية لمنطقة آثار "أبو مينا" ببرج العرب، وذلك للوقوف على مستجدات مشروع رفع كفاءة مشروع خفض منسوب المياه الجوفية، بحضور محمد عبد الرسول مدير عام أبو مينا والقمص تداوس افامينا منسق العلاقات بين الكنيسة القبطية ووزارة الآثار ومهندسى قطاع المشروعات واستشارى المشروع مفتشى آثار المنطقة.

ومن جانبه، أشار محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه جارى العمل على رفع الحشائش من المنطقة الأثرية وذلك بالتنسيق بين 3 أحياء وهى حى العامرية أول وثان وبرج العرب.

وأكد "متولى" أنه جارى توريد 170 طرمبة قادمة من إيطاليا لشفط المياه الجوفية من المنطقة الأثرية، حيث يتم تصنيع الطرمبات بمقاييس معينة تتحمل درجة الملوحة المرتفعة فى المياه الجوفية.

وأشار إلى الاهتمام الكبير بالمنطقة الأثرية كونها المنطقة القبطية الأرثوذكسية الوحيدة بمصر المسجلة فى سجل المناطق التراثية بمنظمة اليونيسكو العالمية.